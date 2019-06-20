صور| ماجد الكداوني يشهد حفل تخرج ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تصوير- هاني رجب: شهد الفنان ماجد الكدواني حفل تخرج ابنته ساندرا في إحدى مدراس مدينة الشروق، مساء أمس الأربعاء. Advertisements وقام الكدواني بإلقاء كلمة أمام أولياء الأمور والطلاب، في هذه المناسبة. يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين احتفلوا بتخرج أبنائهم، كان آخرهم الفنانة دينا. يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني هو فيلم نادي الرجال السري، مع الفنان كريم عبد العزيز

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