بالفيديو| سيرين عبد النور ترقص وسط نجمات لبنان في عيد ميلاد ستيفاني صليبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ستيفاني صليبا.

وظهرت سيرين وهي ترقص وسط عدد من نجمات لبنان، بينهن ورد الخال، ودانيلا رحمى، وسابين، وداليدا خليل، وجيسي عبدو، وعلقت سيرين على الفيديو قائلة: "كل عيد وإنتِ بخير وكل أيامك تكون فرح متل ها الليلة".

واحتفلت النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا أمس الأربعاء بعيد ميلادها الـ 32، فهى من مواليد 19 يونيو 1987.