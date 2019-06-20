شيرين بإطلالة جذابة وكريم فهمي مع ابنته.. 10 لقطات لنجوم الفن فى 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعاة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيرين عبدالوهاب

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقعي إنستجرام، وتويتر، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، أثناء زيارتها لإيطاليا.

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يستمتع بإجازة الصيف.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

وائل كفوري

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نشر الفنان اللبناني وائل كفوري، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره.

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق.

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، وهو يحتضن ابنته.

رامي عياش

نشر الفنان اللبناني رامي عياش، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بابنته في عيد ميلادها الأول.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.