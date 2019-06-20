بالصور.. الشرنوبي يبدأ حفله بدار الأوبرا

سيطرت حالة من الحب والسعادة علي الجمهور من مختلف الفئات، والذي حضر بكثافة بالمسرح المكشوف دار الأوبرا أثناء حفل المطرب محمد الشرنوبي، والذى يأتى ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، الذي تنظمه دار الاوبرا برئاسة د. مجدي صابر. المهرجان الصيفي، الذي تنظمه دار الاوبرا برئاسة د. مجدي صابر. وحرص الشرنوبي علي شكر الجمهور، وبعدها بدأ الحفل بأغنية "حتة من الخيال" ثم توالت الأغنيات. وقدم الشرنوبي مايقرب من 20 اغنية متنوعة مابين أغنيات ألبومه الجديدة " زي الفصول الاربعة " واغنيات نجوم الزمن الجميل. كما تواجدت الدكتورة سارة الطباخ منتجة اعمال الشرنوبي وخطيبته وسط الجمهور. Advertisements

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