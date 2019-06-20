ميرنا وليد - بيروت - في الوقت الذي اطلت به الفنانة ​هيفا وهبي​ امس على السوشيل ميديا لترد على كل رسالة وصلتها خلال فترة ابتعادها عنها بسبب مرضها ، وفي الوقت الذي كانت هيفا ترد به على الفنانات اللواتي إطمأن عنها في هذه الفترة ويتبادلن رسائل المحبة، غرّدت الفنانة ​مايا دياب​ على حسابها الشخصي من دون ان تسمي اي احد معين ما يلي :"قولكن التبييض على صفحات السوشيل ميديا بيفيد الفنان..عم بقرأ واضحك.. ".

ان بعد الظن إثم، لكن التغريدة جاءت بنفس الوقت الذي كان الحديث بين هيفا والفنانات الزميلات لها، ومن الواضح ان العلاقة بين مايا وهيفا ليست بأفضل حالاتها منذ فترة وحتى اليوم . فهل قصدت مايا رسائل هيفا والفنانات اللواتي تحدثت معهن ؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب: "التبييض بفيد؟" .. فهل قصدت هيفا وهبي؟خاص الفن- نضال بشرّاوي: "رامي عطالله خالف القانون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.