عمرو دياب يطلب إغلاق 5 قنوات فضائية وهيفا وهبي تخرج من المستشفى وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية بعد مغادرتها المستشفى..هيفا وهبي تشكر الذين إطمأنوا عليها https://www.elfann.com/news/show/1245219/ عمرو دياب يريد إغلاق 5 قنوات فضائية https://www.elfann.com/news/show/1245263/ نسرين طافش تدافع عن مشاهد القبل في المسلسلات https://www.elfann.com/news/show/1245239/ ميريام كلينك تمثل أمام "جرائم المعلوماتية" بدعوى هلا المر وهذا ما تعهدت به https://www.elfann.com/news/show/1245277/ ممثلة عربية تواجه موجة غضب بسبب فستانها الفاضح https://www.elfann.com/news/show/1245213/ وعد ترد على التعليقات "العنصرية" التي تعرضت لها https://www.elfann.com/news/show/1245269/ بيلا ثورن تبكي بعد انتشار صورها الجنسية وتقول: هل أستحق أن أُغتصب أيضاً https://www.elfann.com/news/show/1245267 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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