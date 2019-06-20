حسن الشافعي إتُهم بإنتمائه الى "الإخوان المسلمين".. وإعترف بتعاطيه المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - حوّل حسن الشافعي الموسيقى الكلاسيكية والعربية إلى إيقاعات "فانك" و"هاوس" مبرمجة، وقد شارك في برنامج المواهب "​آراب أيدول​" كعضو لجنة تحكيم لمدة ثلاثة مواسم، إلى جانب راغب علامة و​أحلام​ ونانسي عجرم في "الموسم الثاني"، و​وائل كفوري​ في "الموسم الثالث".

حياة حسن الشافعي الشخصية

تزوّج حسن الشافعي في عام 2013 من زينة نطوط، إبنة رجل الأعمال اللبناني عبد الكريم نطوط، ورزقا بابنة وحيدة اسمها "نادين".

وقال الشافعي في مقابلة تلفزيوينة إنه أحب مرات قليلة، وأضاف: "لكنني لم أحب أحداً بقدر محبتي لزوجتي، زوجتي ست جميلة، وذكية، وأفرح عندما أكون بجانبها"، وإعتبر أنه يحاول أن يكون الزوج المثالي معها.

حسن الشافعي سفيراً للقضاء على فيروس "سي"

أُختير حسن الشافعي ليكون سفيراً للقضاء على "فيروس سي"، أي إلتهاب الكبد، وأشار إلى أنه فخور بمشاركته كسفير في هذه الحملة، وذلك الى جانب عدد كبير من النجوم، ومنهم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر حسن الشافعي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الدعائي للحملة، وعلق عليه قائلاً : "فخور بأن أكون واحداً من سفراء هذه الحملة.. إنها حالة نادرة جداً اليوم للعمل من أجل غد أفضل.. ليو ميسي بدأ حركة للقضاء على فيروس سي وإعطاء المرضى فرصة لتوقف الانتظار والحصول على الشفاء التام اليوم".

حسن الشافعي يعترف بتعاطيه ​المخدرات​

تحدّث حسن الشافعي عن فترة مراهقته في أحد البرامج التلفزيونية، حين سألته مقدمة البرنامج:"هل تعاطيت المخدرات؟"، فأجاب الشافعي: "نعم لكن الموضوع انتهى بفضل ربنا".

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وفي ما يتعلق بإتهامه بأنه إخواني، لأنه لم يرقص مع زملائه في لجنة تحكيم "آراب أيدول" على أنغام "بشرة خير"، قال حسن الشافعي: "أحب بلدي بس مش لازم أقوم أرقص حتى الناس تقول أنا بحب البلد وتعرف إني بحبه، وأنا مش من طبعي أن أرقص على الأغاني، وانا ليست لي أية إنتماءات سياسية، وضد أي أحد يؤذي بلدي، وسبب اتهامي أنني مع الأخوان، هو لأن والدتي تدرّس الدين، ولأنني ملتزم".

هل وقع خلاف بين حسن الشافعي وحسام حبيب؟

تردد العديد من الأخبار التي تفيد أنه حصل خلاف بين حسن الشافعي والفنان حسام حبيب عام 2013، بسبب تأخير ألبوم الأخير، الذي كان من المقرر أن يقوم الشافعي بتوزيعه.

وفي التفاصيل أن حسن الشافعي انشغل حينها في برنامج "آراب أيدول" وتعاقد مع احدى الشركات العالميه، ليكون الوجه الاعلاني الجديد لها في الشرق الأوسط.

وقد تم الاتفاق بين حسام حبيب وحسن الشافعي على تولي الأخير مسؤولية توزيع الألبوم بالكامل، ولكن منذ سفر الشافعي مع لجنة التحكيم لإختيار المواهب بدأ التأخير، فقال البعض إنه حصل الخلاف بينهما، والأمر الذي أكد ذلك هو ذهاب حسام إلى الموزع "توما"، ليتولى باقي أغاني الألبوم.

حسن الشافعي يبدع في "ما يستاهلوشي" وتكريمه كأفضل منتج ومعدّ موسيقي لعام 2009

ألّف حسن الشافعي أغنية "ما يستاهلوشي" ولحنها لبرنامج "​أبلة فاهيتا​"، وقد شارك في الفيديو المصور لها، وحقق رواجاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأنتج أغنية كأس العالم الرسمية، التي قام بغنائها الشاب خالد ونانسي عجرم.

وقد حاز حسن الشافعي على جائزة "موسيقى الشرق الأوسط" Middle East Music Awards لأفضل منتج ومعدّ موسيقي لسنة 2009، وحائز على جائزة أفضل منظّم موسيقي في إحصاءات مجلة DG للعام 2007 وعام 2009.