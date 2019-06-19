بالفيديو| أحمد السقا يرد على اتهام "ولد الغلابة" بالترويج للمخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان أحمد السقا على اتهام مسلسل "ولد الغلابة"، بالترويج للمخدرات.

وقال السقا، في أثناء لقائه ببرنامج "عرب وود": " بالعكس المسلسل مش ترويج للمخدرات، دا قضاء على المخدرات أو على نوع معين من أنواع المخدرات انتشر بشكل قوي جدا في مصر".

وتابع السقا: " أنا بعتبر إننا قضينا عليه".

مسلسل ولد الغلابة تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، مي عمر وإنجي المقدم وكريم عفيفي وإدوارد، مع ظهور خاص للفنان محمد ممدوح.