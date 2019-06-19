ظهر مع نجله في عمل وحيد.. وحالته النفسية سبب فشل "سمير أبو النيل".. حكايات أحمد مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان أحمد مكي بعيد ميلاده التاسع والثلاثون،حيث وُلد مكي في 19 يونيو 1980 بمدينة وهران الجزائرية لأب جزائري وأم مصرية، ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي "الطالبية"، وهو الأخ الأصغر للممثلة إيناس مكي.

بدأ مكي مسيرته الفنية عام 2001 بعد تخرجه في معهد السينما وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، ونال أول بطولة مطلقة له في عام 2008 في فيلم "إتش دبور" ثم شارك مع دنيا سمير غانم وأحمد الجندي في تقديم سلسلة من الأعمال الناجحة مثل: "طير إنت، ولا تراجع ولا استسلام، وكذلك حلقات مسلسل الكبير أوي بأجزائه الخمسة، وأخيرا مسلسل خلصانة بشياكة".

كما قدم أحمد مكي العديد من الأغاني، التي يحرص على تضمينها في أعماله والتي عادة ما تحمل رسالة العمل، وقدم مكي ألبوم "أصله عربي" عام 2011 بالإضافة إلى العديد من الأغاني المفردة منها أغنية " فيس بوكي" وأغنية "وقفة ناصية زمان".

ونرصد لكم في هذا التقرير مواقف من حياة مكي:

خلاف بسبب تامر شوقية

حكى أحمد مكي للإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" كيف طور شخصية "هيثم دبور" في سيت كوم "تامر وشوقية"، وكيف أنه عمل على السيناريو وأضاف له من خلال كتب عن السيت كوم.

ونشر السيناريست عمرو سمير عاطف، مؤلف العمل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تعقيبا على ما قاله الفنان أحمد مكي عن سيت كوم "تامر وشوقية" خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".

وكتب عاطف: "الموضوع مبقاش فارق قوي، وخصوصا إن تامر وشوقية عدى عليه سنين طويلة وانتهت، الكلام اللي مكي قاله فى اللقاء عن تامر وشوقية، العمل اللى كان بدايته الحقيقية، والسبب اللى خلاه يبقي ممثل مش مخرج كلام غير دقيق، لأنه بيدي إيحاء إنه كان له دور في تطوير الموضوع، وإنه كان سبب أن يبقي فيه حاجة اسمها سيت كوم وانه بيحب يذاكر الموضوع، وبيقول جبنا كتب وعملنا، وده كله كلام فيه مبالغة فى تصوير دوره".

وأضاف عاطف: "مكي كان هيخرج المسلسل فعلا ومكانش بيقرا الحلقات ولا كان بيجهز نفسه لإخراج العمل ولغاية ما قربنا نخلص كتابه كان مشغول فى أعمال تانية، وما كناش بنشوفه خالص لدرجة إني أنا اللي أشرفت على تصميم وتنفيذ ديكور الجزء الأول من المسلسل، ولما بدأ التصوير، مكي أخرج أول حلقتين وأنا وشريف عرفة، بصفته المنتج، والكتاب اتفرجنا عليهم وكان المستوي مش كويس، ولو كان مكي استمر في إخراج الحلقات ما أعتقدش إنها كانت هاتنجح".

وتابع عاطف في بيانه: "شريف عرفة وقف التصوير بعد الحلقتين لمدة أسبوع وقرر إن هو اللي هيخرج ومكي هايعمل دور هيثم وقد كان، هل ده معناه إن مكي ما أضافش للعمل؟ لا طبعا مكي كان إضافة مهمة وكبيرة جدا لتامر وشوقية، وفعلا دور هيثم مكنش مكتوب كده فى الأول بس بعد ما مكي ابتدى يعمله بالطريقة دي ابتدينا نكتب الدور بطريقة مختلفة".

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وأنهي عمرو سمير عاطف ما كتبه، بالقول: "فى النهاية أنا بحب تامر وشوقية جدا وخصوصا إنى تعبت فيه قوي، ومكي فنان كبير وموهوب مش بس كممثل لكن برضه كمخرج، ومازلت شايف أنه لو رجع يخرج مرة ثانية أكيد هيبقي مخرج من أهم المخرجين فى مصر ويمكن فى تاريخ السينما المصرية، لكن للأسف الواحد بيضطر يتكلم عن نفسه وعن مجهوده لما يلاقي تصرفات وكلام بيعكس نرجسية ورغبة فى التكويش على كل حاجة زي ده، بتمنى التوفيق لمكى دايما بس ما اعتقدش وما اتمناش إننا نتقابل تانى لا فى شغل ولا حتى صدفة".

سبب فشل سمير أبو النيل وسيما علي بابا

قال الفنان أحمد مكي خلال لقاء إذاعي مع الإعلامي أحمد يونس إن سبب فشل فيلم سمير أبو النيل هو دخوله في أزمة نفسية قبل الفيلم وشعوره ببداية المرض أثناء تصوير الفيلم، وهو ما جعل الناس تشعر أن الفيلم لا يوجد به روحه، مشيرًا أنه قرر التوقف بعد الفيلم لفترة طويلة حتى يستعد توازنه النفسي.

أما عن فيلم سيما على بابا، فقال مكي إن الفيلم كان به كم من المغامرة والتجريب لم يحدثوا في أي فيلم آخر، مشيرًا أن الفيلم كان يحوى 5 قصص وليس قصتين كما ظهر على الشاشة، ولكن لظروف إنتاجية ومشاكل في التنفيذ تم اختصار الفيلم لقصتين، موضحا أن هذا الفيلم علمه ألا يتنازل عن أي شيء يكتبه في السيناريو.



تفاصيل مرضه

حكى مكي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي، عن تفاصيل مرضه، وقال مكي بعد المرض ذهبت لطبيب شاب ولم يعرفني بسبب تغير شكلي، وقال: "إنت ملكش علاج، بسبب إصابة بالتهاب الطحال فسبب لي احتقان في الزور".

وأكد مكي أنه طول مرضه كان يأكل عن طريق المحاليل بسبب عدم القدرة على البلع، وكان ينام خلال المرض لمدة 20 ساعة في اليوم، مشيرًا إلى أنه استفاد من مرضه في الإقلاع عن التدخين.



علاقته بنجله

ظهر نجل مكي معه في كليب "أغلى من الياقوت"، وعن العلاقة بينهما يقول مكي، لا أعامله كابني أعامله كصديقي، مشيرًا إلى أن أغنية "أغلى من الياقوت" هي رسالة منه لابنه ولأي طفل فقد والده، والمطرب العالمي توباك له أغنية اسمها "عزيزتي ماما" وجه بها رسالة لأمه يشكرها فيها على كل شيء فعلته من أجله، ومن الأغنية أتت فكرة "أغلى من الياقوت".

وتابع مكي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي أنه بكى عندما لمس ابنه لأول مرة في المستشفى مع أنه شخض لا يبكي ( على حد وصفه)، وقال مكي إنه عاش حياة مرفهة جدا في طفولته حتى تم الطلاق بين أبيه وأمه فتحولت الحياة لجحيم بالنسبة له، وخاف أن يكون مصير ابنه مثله بعد طلاق مكي وزوجته.

لقاء مكي مع منى الشاذلي