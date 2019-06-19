المنتج محمد الأباصيري يروي تفاصيل لقائه بمحمد صلاح في الجونة

روي المنتج محمد الأباصيري تفاصيل لقائه بالنجم العالمي محمد صلاح أثناء قضاء إجازته في الجونة منذ أيام حيث قال " التقيت النجم محمد صلاح في منطقة "ابوتيج مارينا " بالجونة في البداية قمت بتهنئته لحصوله علي دوري أبطال أوروبا وتحدثت معه

عن امكانية حصول مصر علي كأس الأمم الإفريقية في هذا التوقيت.

وأكد صلاح أنه يسعي جاهدا هو وباقي الفريق لحصد هذا اللقب الاول في تاريخه بعد أن أستطاعت مصر الوصول نهائي أفريقيا الدورة

الماضية مضيفا أن مصر قادرة خاصة أن البطولة علي أرضها وهذا هدف وحلم كبير يسعي إليه، وأشار أن البطولة لم تأتي الا بالتعب في أرض الملعب والاجتهاد ودعوات المصريين .

يذكر أن المنتج محمد الاباصيري قام بإنتاج اخر تجربة له وهو فيلم " الرجل الأخطر "من بطولة الفنان سامح حسين ورحمة حسن وإدوارد .