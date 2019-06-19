بالفيديو.. أحمد مكي يدعو الشعب المصري للفرحة بكليب على الفيسبوك

طرح النجم أحمد مكي فيديو بعنوان "افرح"، حيث يدعو من خلاله جموع الشعب المصري للفرح و الابتسامة و نشر السعادة في كل مكان، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق عليه كاتباً: "إفرح ...هديةبسيطة مننا ليكم ...ربنا يفرح قلوبكم".
وظهر من خلال الفيديو مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: "أحمد أمين، فتحي عبد الوهاب، ماجد الكدواني، محمود حميدة، سيد رجب، هشام ماجد، إبراهيم نصر، منة شلبي،
يذكر أن الفنان أحمد مكي شارك سابقاً في مسلسل "خلصانة بشياكة" و هو من تأليف أحمد سعد، و إخراج هشام فتحي، و بطولة كل من شيكو، بيومي فؤاد، دينا الشربيني، ويزو، إنتصار، إنعام سالوسة، هشام ماجد، ملك قورة، حسين أبو حجاج، محمد طعيمة، عمرو عبد الجليل.
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