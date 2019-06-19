خالد عادل يكشف لـ "الوفد" تفاصيل كليبه المقبل

كشف الملحن خالد عادل تفاصيل أغنيته المصورة بعنوان "هنظم كأس أفرقيا"، ووجاء ذلك في تصريح خاص لـ "الوفد".

و أضاف الفنان خالد عادل قائلاً: "الأغنية من ألحاني و أحمد محي، و كلمات علاء مناع،

و توزيع محمد زقزوق، و الكليب من إخراج أحمد العربى، وغناء كل من خالد عادل، محمود الخيامي، أحمد محي، أحمد البرازيلي، أحمد مصطفى، و منالمقرر أن تشترك معهم في الغناء مطربة من تونس".

يذكر أن الملحن خالد عادل كرح سابقاً كليب بعنوان "ايامنا الحلوه"، وهي من ألحانه، و كلمات فريد محمد، و توزيع شريف منصور،كما تشركه في الغناء المطربة اسما، و حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.