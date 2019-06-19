شاهد.. البوستر الرسمي لـ "الفيل الأزرق 2"

طرح النجم كريم عبد العزيز البوستر الرسمي للجزء الثامي من فيلم "الفيل الأزرق"، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتباً: "مسألة حياة أو موت!!". الاجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتباً: "مسألة حياة أو موت!!". يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كل من هند صبري، نيللي كريم، محمد الشهاوي، أحمد خالد صالح، إياد نصار، تارا عماد، ظافر عابدين، و الفيلم من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد.

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