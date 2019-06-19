إنجي المقدم: درع «الوفد» وسام وشرف كبير

ومن جانبها، أبدت الفنانة أنجي المقدم عن سعادتها بدرع الوفد، الذي تعتبره وسام شرف، خاصة أن التكريم يأتي من حزب عريق مثل «الوفد» بجانب أن الجمهور هو الذي رشحها لهذه الجائزة.

وقالت «المقدم» إن شخصية «صفية» التي تقدمها في مسلسل «ولد الغلابة» علامة فارقة في مشوارها الفني، لأنها قدمتها للجمهور بشكل جديدة ومختلف.

وعن أبرز الصعوبات التي تعرضت لها أثناء التصوير قالت: اللهجة الصعيدية لأنني أول مرة اتحدث بها، فتدربت كثيرا عليها قبل انطلاق تصوير دوري في العمل، فكانت هناك مشاهد نقوم بتصويرها من مرة واحدة دون توقف وكان

بها حديث طويل فكان هذا الأمر صعبا، خاصة أن معظم مشاهدي تحتوي على انفعالات حادة وطاقة غل كبيرة فكان من الصعب دمج كل هذه الصفات مع اللهجة في آن واحد.

وأشارت إلى أن شخصيتها في العمل مركبة، لأن صفية تحمل بداخلها صفات غير سوية لكل من حولها وهذا ما لاحظناه خلال الأحداث عندما قامت بالإبلاغ عن شقيقها أحمد السقا بأنه يتاجر في المخدرات، وتحمل في ذات الوقت قدرا كبيرا من الرومانسية يتجلي في

حبها وإخلاصها لـ«ضاحي».

وبسؤالها: هل نجاح «صفية» كان متوقعا منذ البداية؟ قالت: لم أكن أدرك أن صفية ستحقق هذا النجاح الساحق خلال الماراثون الرمضاني وأصابتني حالة من عدم الاستيعاب على الرسائل والمنشورات التي قرأتها حول شخصيتي بالعمل.

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وأكدت «المقدم» أنها تخوفت من عدم قبول الجمهور لها، خاصة أنها شخصية صعيدية صارمة، لكن بعد قراءتها سيناريو العمل وجدت أن لابد من تقديم هذا الدور.

وعن كواليس العمل مع الفنان أحمد السقا قالت: السقا «ميجا ستار» مع زملائه في الوسط الفني، فهي ليست المرة الأولى التي أعمل فيها معه، فقد سبق وتعاونا سويا في عمل درامي سابق، فهو فنان يحترم جميع فريق العمل، وعلى المستوى الشخصي والعملي يتمتع برضا نفسي ينعكس على علاقته بزملائه في العمل.