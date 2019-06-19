متابعة بتجــــــــرد: دخل نجم كرة السلة اللبنانية أمير سعود القفص الذهبي بعقد قرانه على الشابة نور الجمل مساء أمس الثلاثاء بحضور عدد من الوجوه الرياضية والسياسية. فقد كان لافتاً حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى جانب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حفل عقد قران نجم نادي الرياضي بيروت، كما حضر مهنّئاً مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. من جانبه، نشر أمير سعود مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على انستغرام من المراسم، وعلّق على المنشور كاتباً: “بحضور الشيخ سعد وبمباركة سماحته الغلط ممنوع”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعود يدخل القفص الذهبي بحضور الحريري.. “الغلط ممنوع” – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.