الحكم على مراهق بالسجن أربع سنوات.. بسبب الأمير هاري

متابعة بتجـــــــــــرد: حكم على مراهق يحمل الجنسية البولندية بالسجن أربع سنوات ولذلك بعد وصفه الأمير هاري بالخائن لعرقه، بعد أشهر من زواجه بالممثلة الأميركية ميغان ميركل.

فقد نشر ميخال شيفغوك (19 عاماً) المؤيد للنازية دعاية لليمين المتطرف على الإنترنت عبارة عن صورة للأمير هاري داعياً لإطلاق النار عليه بسبب زواجه من امرأة ذات عرق إفريقي.

فظهر مع بندقية موجهة نحو رأس دوق ساسكس وعلق عليها كاتباً: “أراك لاحقاً يا خائن العرق”.

ووفق شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنكلترا، اعترف شيفغوك وشريكه أوسكار دون-كوتشوروفسكي البالغ من العمر 18 عاماً بتهمة تشجيع الإرهاب وحيازة مواد يمكن استخدامها في التخطيط لعمل إرهابي.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنكلترا مارتن سنودن “المتهمان يعتبران نفسيهما متفوقين على غالبية المجتمع ويشعران أن من واجبهما التعبير عن معتقداتهما وبالتالي تعليم الآخرين”.