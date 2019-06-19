ثنائي إندونيسي يغني لـ كارول سماحة ومروان خوري

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر فيديو عبر موقع تويتر لثنائي من إندونيسيا يغني أغنية “يا رب” للنجمة اللبنانية كارول سماحة والفنان اللبناني مروان خوري. وأعادت كارول سماحة نشر التغريدة التي تضمنت الفيديو على حسابها الخاص وعلقت: “هذا رائع!”. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “يا رب” تعتبر من أبرز الثنائيات الغنائية في الوطن العربي وصدرت في العام 2012.

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