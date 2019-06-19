شيخ الأزهر يشيد بأخلاق محمد صلاح

متابعة بتجـــــــرد: أجرى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح اتصالاً بأحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي أشاد بأخلاق لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول.

ووفق موقع CNN، رحّب شيخ الأزهر بهذا الإتصال وذكر تقرير لموقع الأهرام أن “فضيلة الإمام الأكبر رحب باتصال صلاح واصفًا إياه بالابن الخلوق والقدوة المتميزة للشباب”.

شيخ الأزهر الذي أشاد بأخلاق أبو مكة وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، أوصاه بالتمسك بالتواضع دائمًا، وأضاف:”وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء”.

من جهته أعرب محمد صلاح عن “تقديره وسعادته الغامرة بالحديث لفضيلته”، وفي نهاية الاتصال، وعد صلاح فضيلة الإمام الأكبر بـ”البقاء على العهد والتمسك بوصاياه.