أديل تخسر وزنها بعد طلاقها وتتألق في آخر ظهور لها – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: بدت المطربة البريطانية “أديل”، 31 عامًا، بحالة صحية جيدة في آخر ظهور لها مع فرقة “The Spice Girls” عقب فترة قصيرة من انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي في إبريل الماضي.
وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن مطربة “Hello” قد خسرت من وزنها ما يقرب من 7 كيلوجرامات، بعد اتباع حمية غذائية وحضورها تمارين مع المدربة “عايدة فيلد”.
كما أكدت صحيفة “ذا صن” أن “أديل” تستمتع بحياتها هذه الفترة، وحالتها النفسية مستقرة، وأن أولوياتها بالوقت الراهن هي صحتها واستعادة رشاقتها.
وتحرص “أديل” على حضور دورات “Reformer Pilates” التي تساعد في تحسين المرونة والتوازن، بالإضافة إلى استراتيجية رائعة لتخفيف الوزن.
وفي وقت سابق، قالت “أديل” التي قابلت “كونيكي” رجل الأعمال الخيري في عام 2011 وتزوجته سرًا في عام 2016، إنها وزوجها ملتزمان بتربية ابنهما “أنجيلو” 6 أعوام معًا.
وعلى الجانب الفني، تواصل المطربة البريطانية التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه في احتفالات نهاية العام، بعد آخر ألبوماتها “25” الذي صدر في 2015.
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