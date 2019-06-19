ليلى علوي توضح حقيقة صورة شبيهتها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، صورة لها إلى جانب صورة طفلة صغيرة تشبهها، لتنفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية عن كونها الطفلة التي في الصورة.

وعلقت علوي على الصورة قائلة: “البنت الأمورة الحلوة دي مش أنا.. دي بنوتة فعلاً شبهي جداً جداً سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، ربنا يحفظها.. قولولي مين تاني على الأكونت من الأربعين”.

يشار إلى أن ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد “التاريخ السري لكوثر”، الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجوم السينما، على رأسهم محمود حميدة.

ويذكر أن مسلسل “هي ودافنشي” آخر أعمال الفنانة ليلى علوي الدرامية، وشاركها البطولة كل من: خالد الصاوي، مي سليم، أحمد سعيد عبد الغني، بيومي فؤاد، وياسر علي ماهر، وآخرين، تأليف محمد الحناوي، إخراج عبد العزيز حشاد.