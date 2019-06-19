موكب “ويليام وكيت” يدهس عجوزًا بريطانية.. وهذا ما فعله الزوجان الملكيان!

متابعة بتجــــــــــــرد: أصيبت أرملة بريطانية تبلغ من العمر 83 عاماً، بجروح خطرة بعد أن صدمتها دراجة نارية في موكب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، أثناء سيرها على الطريق، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال شهود عيان، إن الدراجة كانت على الجانب الخطأ من الطريق للتخلص من حركة المرور عندما أصيبت إيرين مايور في شرق شين، غرب لندن، وأرسل كل من وليام وكيت أزهارًا إلى الأرملة العجوز، مع إعلان أنهما سوف يزورانها.

نقلت مايور إلى المستشفى عن طريق الإسعاف الجوي ليلة الثلاثاء، وهي تعاني من كسر في الحوض وإصابات أخرى، وكانت الدراجة تتحرك أمام موكب الزوجين الملكيين إلى وندسور لحضور حفل فرسان “الغارتر”، وهو احتفال يقام تكريمًا لأعلى فرقة شرفية للفرسان في بريطانيا.

الجدير بالذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تتسبب فيها العائلة الملكية، فمنذ شهور تورط الأمير فيليب دوق أدنبرة، وزوج الملكة إليزابيث الثانية والبالغ من العمر 98 عامًا، في حادثة سيارة كان هو المخطئ فيها، وأعلن بعد ذلك أنه سوف يعتزل القيادة إلى الأبد.