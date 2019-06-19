متابعة بتجــــــــــرد: بعد ساعات على إطلاقها عبر موقع وتطبيق “أنغامي”، طرح النجم اللبناني وائل كفوري الفيديو الرسمي الخاص بأغنيته الجديدة “استشبهت فيكي” عبر قناته على موقع “يوتيوب”.
فكرة الكليب بسيطة جدًا حيث يظهر من خلالها وائل وهو يُتلف شريط كاسيت يحمل الأغاني التي كان يستمع إليها مع حبيبته، في حين تقص الأخيرة شعرها الطويل في حوض الإستحمام.
العمل تولى إخراجه عبدالله غانم وتم تنفيذه وطرحه بإشراف شركة and Beyond (نانسي فاخوري) التي وضعت له خطة تسويقية فريدة من نوعها كانت محط أنظار الجمهور طيلة الأيام الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “استشبهت فيكي” من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو، وهي من إنتاج وائل كفوري الخاص.
لمشاهدة فيديو أغنية “استشبهت فيكي”:
كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري يُتلف شريط الذكريات في كليب “استشبهت فيكي” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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