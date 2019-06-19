مشاركة نسائية واسعة في أول فيلم إماراتي يصنعه الجمهور

شهِد مشروع التجربة الفنيّة الإماراتيّة، وهو الأول من نوعه لإنتاج فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور، مشاركةً نسائيةً واسعة.

وكشفت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أنَّ عدد المشاركات في المنصَّة من النساء، مع نهاية المرحلة الثانية للمشروع، تجاوز أكثر من 800 امرأة من الجنسيّات العربيّة كافة ومختلف الأعمار.

وتوزَّعت هذه المشاركات بنسبة 40% على التخصّصات السينمائيّة التي تضمها التجربة الفنيّة الإماراتيّة مقابل 60% للرجال.

وقال الدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إنَّ دعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات الإبداعيّة للتجربة الفنيّة الإماراتيّة يترجم حرص "شمس" على اتخاذ استراتيجية الإمارات في دعم المرأة وتمكينها منهجاً للعمل.

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وأشار المدفع إلى المشاركة الواسعة لعدد كبير من المواهب النسائيّة الإماراتيّة من مختلف أنحاء الدولة في هذا المشروع الرائد الذي تعمل "شمس" من خلاله على تطوير البنية التحتيّة لصناعة السينما، ضمن مجالات الإنتاج السينمائي الإبداعي والتقني كافة.

وأضاف: "اليوم لدينا في التجربة الفنيّة الإماراتيّة ما يبشّر بنهضة حقيقيّة لصناعة الأفلام في الإمارات بمشاركة أكثر من 80 مخرجة سينمائية و90 كاتبة سيناريو و260 ممثلة و50 مصورة وأكثر من 45 مونتيرة".

وأعربت خلود أبوحمص، الرئيسة التنفيذية للتجربة الفنيّة الإماراتيّة، عن سعادتها بحجم الحضور النسائيّ في هذا المشروع.

وأكدت المكانة الإبداعيّة التي باتت المرأة العربية تتميز بها اليوم في مختلف مجالات الحياة، موضحةً أنَّ العمل ضمن مشروع التجربة الفنيّة الإماراتيّة كشف النقاب عن عدد كبير من المواهب النسائيّة في مختلف ميادين العمل السينمائي، ما يرسم مستقبلاً باهراً لمساهمة المرأة العربيّة في هذا القطاع.