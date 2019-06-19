جورج وسوف على موعد مع محبيه في بيروت

Jun 19, 2019 يلتقي سلطان الطرب جورج وسّوف محبيه وعشاقه في حفل غنائي يحييه ليلة السبت في 6 تموز. Advertisements ويطلّ ابو وديع على محبيه داخل Forum De Beyrouth حيث سيقدّم عدداً من أجمل أغانيه القديمة والجديدة في سهرة ستكون الأجمل. وبدأت الشركة المنظّمة للحفل الإستعدادات النهائية له بفريق عمل كبير سيواكب كل التفاصيل اللوجسيتية ليكون حفلاً يليق بمسيرة أبو وديع الفنيّة . الجدير ذكره أن البطاقات بدأت تباع في Virgin MegaStore كافة الفروع .







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