شيماء سيف تخرجُ عن صمتها وتُنهي الجدل بشأن حقيقة إصابتها بسرطان الثدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة المصرية الكوميدية شيماء سيف، الجدل حول إصابتها بمرض السرطان بعدما تردّد ذلك خلال الساعات الماضية.

كانت البداية بعد تداول مقطع فيديو لشيماء عبارة عن برومو من حلقتها مع الإعلامي اللبناني نيشان يُظهر اعترافها بإصابتها بمرض سرطان الثدي.

وفي الفيديو وجّه مُقدّم برنامج "توأم روحي" سؤالًا لشيماء سيف حول إصابتها بالسرطان، لترد أنها ظلّت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وتعاطفوا مع الفنانة ظنًا منهم أنها أُصيبت بالمرض الخبيث، ودعوا لها بالشفاء العاجل.

وهو ما اضطر سيف للخروج والرد وكشف حقيقة ذلك، إذْ قالت عبر خاصية "ستوري إنستغرام": "بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض غير صحيح".

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وأضافت الفنانة الكوميدية: "أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، واتمنى يكون بدون قصد".

يُذكر أن شيماء سيف قدّمت العديد من الأدوار الكوميدية واشتهرت بمشاركتها بتقديم موسمين ببرنامج" نفسنة" بجانب الممثلات انتصار وهيدي كرم وبدرية طلبة بعامي 2015 / 2016 وقدّمت مع مطلع عام 2017 برنامج "ثلاثة بواحد"، كما شاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات.

وكان آخر أعمال شيماء سيف مشاركتها في مسرحية "ون أو ون" التي عُرضت في أيام عيد الفطر في الكويت.