ياسمين صبري على سرير الشفاء وقلقٌ حول حالتها الصحية.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر "إنستغرام"، مجموعةً من الصور، حيث ظهرت على سرير الشفاء من داخل إحدى المستشفيات.
وسادت حالة من القلق لدى جمهور النجمة المصرية، في ظلّ عدم تعليقها على حالتها الصحية، وما إذا كانت ستخضع لجراحة أم لا.
وارتدت ياسمين صبري، في الصور زي المرضى، وامتدت على سرير الشفاء، وحملت في يدها "إسوارة"، مكتوبًا عليها بيانات المريض، كما هو متّبع في المستشفيات.
كما شاركت ياسمين صبري، الجمهور بعضًا من باقات الورود التي وصلتها داخل الغرفة التي تُقيم بها في المستشفى، وهو ما يعني أنها ستتواجد لفترة.
ومن المعروف أن ياسمين صبري، دائمًا ما تشارك جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام"، صور ظهورها داخل الجيم، وكانت آخر الصور التي نشرتها وهي تؤدي العديد من التمارين الصعبة التي كشفت عن المرونة التي تتمتع بها.
يُذكر أن ياسمين صبري، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي"، كأول بطولة مطلقة لها في الدراما المصرية، وشاركها العمل وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، جمال عبدالناصر، أحمد بدير، إدوارد، ومن تأليف محمد عبد المعطي.
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