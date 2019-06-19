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""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان ملحم زين ميني ألبوم من انتاج Platinum Records يتضمن 5 أغنيات. 4 منها من كلمات فادي أبو خليل، ألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صبّاغ. أمّا الخامسة من كلمات ايفان نصّوح. علماً أنه أعطى الميني ألبوم اسم "ملحم" بدلاُ من إسم أغنية. كي لا يتذكر المستمع أغنية واحدة على حساب البقية.

هذا نشرت شركة الإنتاج الأغاني المصوّرة على طريقة الـ Lyrics Video مستخدمة صور من أحدث جلسة تصويرية لملحم زين.

رابط أغنية صفّى قلبي:

رابط أغنية قولوا:

رابط أغنية من مدّة: Advertisements

رابط أغنية مدري شو بني:

رابط أغنية لهون وبس:

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كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين يطرح ميني ألبوم يحمل اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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