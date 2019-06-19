رانيا يوسف تُطلُ في مسلسل جديد عبر قناة "أبوظبي"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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""الخليج 365"" من بيروت: تُطلُ الفنانة المصرية رانيا يوسف من خلال مسلسل "كأنه امبارح" الذي بدأت قناة "أبوظبي" بعرضه منذ 16 يونيو الجاري ليستمر عرضه أسبوعياً من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات،

وتدور أحداثه حول أسرة تفقد ابنها عندما كان يبلغ الرابعة من عمره ليعود في عامه العشرين. فيؤثر هذا الحادث على روابط تلك الأسرة وعلى الأم، بالاضافة إلى الكثير من الصدامات. لكنه وفي الذكرى العشرين لاختفائه، يظهر خيط جديد يقود إلى تحديد هوية خاطف الطفل وتحديد ما اذا كان الصبي لا يزال على قيد الحياة، ليتسبب ذلك بفتح الجراح كان جميع أفراد العائلة قد حاولوا تجاهلها لكي يطووا صفحات الماضي.

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ويجمع في بطولته إلى "يوسف" أحمد وفيق ومحمد الشرنوبي بالاضافة للعديد من الوجوه الشابة منهم خالد أنور، وهدى المفتي وأسماء جلال وحازم إيهاب، ومايان السيد، وديانا هشام وآية سماحة، إسلام جلال، هاجر أحمد، داليا شوقي. وهو مستوحى من العمل الدرامي العالمي «Return of Lucas» المكوّن من 60 حلقة، والذي عُرِضَ في العام 2016 في أكثر من دولة وتدور أحداثه حول «لوكاس» الصبي الذي يُخطَف من والديه خلال عطلة على الشاطئ.