هيفاء وهبي تطمئن أروي على حالتها الصحية: "الحمد لله صرت بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأنت الفنانة هيفاء وهبي زميلاتها المطربة والمذيعة اليمنية أروى على حالتها الصحية، بعد أن بعثت الأخيرة برسالة لهيفاء تطمئن فيها على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت هيفاء في تغريدتها لأروي على حسابها الخاص بـ"تويتر": " الحمد لله أنا صرت بخير وبتشكرك على اهتمامك الدافئ".

وكانت أروي قد بعثت لها رسالة قالت فيها: "سلامة قلبك هيوفا حبيبتي، وإن شاء الله تطمنينا عن صحتك قريب لا،ه ما بيلبقلك إلا تكوني قمر ومورده وحلوة وغنوجه مثل مانتي دايما".

يذكر أن هيفاء وهبي قامت أمس الأول بنشر عدد من الصور لها بالمستشفى مما أثارت قلق محبيها ومتابعيها.