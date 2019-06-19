خاص| عرض مسلسل "دولار" الشهر المقبل على "Netflix"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

أكد المؤلف والسيناريست هشام هلال، أن الجهة المنتجة لمسلسل "دولار" حددت موعد عرضه في شهر يوليو المقبل على Netflix.

وقال هشام، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن دولار مسلسل لبناني يتكون من 15 حلقة تعرض حلقة أسبوعيا، والمسلسل جميع أبطاله من لبنان، وهو من إنتاج صادق الصباح.

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وكشف السيناريست أن الجهة المنتجة تفكر في عمل جزء ثانٍ منه خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونه تجربة مختلفة عن الأعمال التي تعتمد علي 30، 45، 60 حلقة.

المسلسل تدور أحداثه حول ورقة دولار يتم طرحها من أحد البنوك اللبنانية كنوع من الدعابة ويعلن أن من يجدها سيحصل علي مليون دولار.

"دولار" بطولة عادل كرم وأمل بوشوشة، وقصة الكاتب السوري محمود إدريس، ومن تأليف ورشة كتابة مكونة من مجموعة كتاب شباب تحت إشراف السيناريست هشام هلال، ومن إخراج السوري سامر البرقاوي.