فيديو| محمد سامي يرد على سرقة فكرة مسلسل "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
رد المخرج محمد سامي على اتهامات سرقة فكرة مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي عرض رمضان الماضي، من مسلسل "breaking bad".
وقال سامي، في أثناء لقائه في برنامج "عرب وود": "كل الدراما والمسلسلات الموجودة في العالم لما بنتفرج عليها بنبدأ نكون مخزون، أنا مش شايف في غلط لما يكون في لوحات في العقل من أعمال حبناها، ديه مش عيب، العيب هو السرقة".
وعن مجاملة زوجته في مسلسلاته قال سامي إن في العام الذي لم اعمل فيه قدمت مي عمر قامت دور البطولة مع الفنان عادل إمام، ومسلسل ريح المدام.
وتابع سامي: "مي نجحت وكسرت الدنيا، فالناس تتكلم زي ماهي عايزة، المهم هي قدمت ايه".
"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، مي عمر، كريم عفيفي، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.
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