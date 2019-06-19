منى عبد الغني عن إصدار ألبوم جديد: "مرهق ماديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نفت الفنانة منى عبد الغني، استعدادها لتسجيل ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة.
وقالت منى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن فكرة إصدار ألبوم غنائي لا تفكر فيها مطلقا، موضحة أنها تعكف حاليا على التجهيز من أجل طرح أغانٍ "سينجل".
وأضافت أنها لم تحدد نوعية الأغاني التي ستقدمها، وأنها تترك هذا الأمر بحسب المعروض عليها لتختار من بينها.
وأضافت أن فكرة إصدار ألبوم غنائي كامل، أمر مرهق ماديا ومسألة متعبة جدا بالنسبة لها.
يذكر أن مني عبد الغني شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "زلزال" بشخصية الحاجة لمياء، زوجة الفنان ماجد المصري.
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