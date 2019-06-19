أشرف عبد الباقي ينشر صورة نادرة له في طفولته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه بموقع "فيس بوك" صورة نادرة له وهو طفل، وبجانبها صورة حديثة. وكتب عبد الباقي في تعليقه على الصورة: "زمان ودلوقتي". Advertisements وكان النجم أشرف عبد الباقي قد افتتح أولى أيام عروض فرقته الجديدة في موسمها الثاني، وذلك بداية من الأربعاء أولى أيام عيد الفطر المبارك بمسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة. مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامى.

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