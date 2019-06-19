صور| ياسمين صبري تتعرض لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت ياسمين في الصور من داخل غرفة بأحد المستشفيات، وارتدت ملابس التعقيم، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى.
يذكر أن ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "حكايتي"، بطولة أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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