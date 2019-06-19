أحمد السقا: تشرفت بوجودى فى بيت الأمة

أكد الفنان أحمد السقا فى كلمته بعد تكريم المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد له عن مسلسله «ولد الغلابة» تشرفت اليوم بوجودى فى هذا الحزب العريق صاحب التاريخ المضىء، وسعيد بتكريمى اليوم فى مقر الحزب ومن زعيمه المستشار أبوشقة والذى يتزامن هذا التكريم مع يوم مئوية الوفد الذى تربينا على مبادئه وتاريخه الوطنى المشرف والعظيم فىكتب التاريخ
وسعيد أيضاً برد فعل جمهورى بنجاح مسلسل «ولد الغلابة» وراض جداً عن دورى وعن العمل بشكل عام وأعتبره خطوة مختلفة فى مشوارى الفنى رغم ما وجه له من نقد، سواء عن اللهجة أو تمصير العمل من نص أجنبى وهذا معناه أن الجمهور تابع المسلسل
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