أحمد السقا: تشرفت بوجودى فى بيت الأمة

أكد الفنان أحمد السقا فى كلمته بعد تكريم المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد له عن مسلسله «ولد الغلابة» تشرفت اليوم بوجودى فى هذا الحزب العريق صاحب التاريخ المضىء، وسعيد بتكريمى اليوم فى مقر الحزب ومن زعيمه المستشار أبوشقة والذى يتزامن هذا التكريم مع يوم مئوية الوفد الذى تربينا على مبادئه وتاريخه الوطنى المشرف والعظيم فى

كتب التاريخ

وسعيد أيضاً برد فعل جمهورى بنجاح مسلسل «ولد الغلابة» وراض جداً عن دورى وعن العمل بشكل عام وأعتبره خطوة مختلفة فى مشوارى الفنى رغم ما وجه له من نقد، سواء عن اللهجة أو تمصير العمل من نص أجنبى وهذا معناه أن الجمهور تابع المسلسل

بشكل جيد وهذا يضيف لنجاح العمل، وأشار السقا إلى أن قيام مؤسسة وحزب عريق مثل الوفد بتكريم المسلسلات الرمضانية ونجومها يعنى أن هناك اهتماما كبيرا من مؤسسات الدولة والأحزاب بالأعمال الجيدة التى تمثل القوة الناعمة لمصر وأشكر كل زملائى فى العمل الذين كانوا سبباً فى نجاحه وأشكر حزب الوفد الذى كان سباقا بهذا التكريم وهذا يجعلنى أقول بصدق يحيا الوفد وتحيا الريادة الإعلامية ويحيا الفن الصادق وتحيا مصر رئيساً وشعباً وفناً وإعلاماً.