مجدى كامل: أشكر القائمين على احتفالية حزب الوفد

وفى سياق متصل، أعرب الفنان مجدى كامل، عن امتنانه وتقديره لهذا التكريم، شاكراً كل القائمين على الحفل، واعداَ بأن يكون عند حسن ظن الجمهور دائما الذى اختاره لهذا الجائزة.

وبسؤاله عن مدى تشابه شخصية «طارق التميمي» الذى جسدها فى مسلسل «حدوته مُرة» لشخصيته الحقيقية قال: طارق التميمى بعيد تماما عن مجدى كامل، وإن كانا يتفقان فى المبدأ الذى اعتمده فى علاقته بأبنائه، فعلاقتى بأبنائى قائمة على

الاحترام والصداقة والإخوة.

وعن سر حماسه لشخصية «طارق التميمي» قال: الشخصية جديدة ومختلفة عما قدمته فى أعمالى سابقا، وهذا ما أبحث عنه الدور الجديد. معربا عن سعدته بأصداء المسلسل ووصوله إلى فئات عديدة من المشاهدين فى مصر وبعض دول الشرق العربى حسب وصفه.

وعن توقع نجاح المسلسل قال: عملنا بصدق وإصرار واجتهدنا وثابرنا، لكى نقدم

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محتوى دراميا جيدا لجمهور الشاشة الصغيرة، كنت واثقا فى فريق العمل وبقدرته على التميز، وفى الآخر النجاح والتوفيق من عند الله.

وأشار إلى أنه ممتن بالعمل مع الفنانة غادة عبدالرازق، وسعيد بخطواته الفنية المحسوبة التى جعلتها واحدة من أفضل الفنانات على الساحة الفنية، فهى فنانة من العيار الثقيل.

وعن الأعمال الرمضانية التى حرص على متابعتها قال: نظرا لضيق الوقت لم أتمكن من متابعة جميع الاعمال الدرامية المعروضة، لكنى شاهدت حلقات من مسلسل «ولد الغلابة»، وأعجبت به كثيرا وبأداء أحمد السقا الذى يبهرنى فى كل مرة.