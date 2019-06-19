«أبوشقة»: نطالب الدولة بدعم الفن الراقى للمساهمة فى بناء مصر الحديثة

رئيس الوفد: الفن عمود رئيسى من أعمدة أى دولة.. وتاريخ الفن المصرى مشرف

< سيد درويش عبر عن مشاعر المصريين بكل وعى وحس حقيقى فى ثورة 1919

< السينما المصرية كانت تنافس «هوليوود».. وبنيان الدولة لا يكتمل إلا بفن رفيع وطنى

< ما كتبه المؤرخون عن الثورة يؤكد عظمة الشعب المصرى.. والوفد يقف بجوار الفنون الجادة المؤيدة للدولة

كرم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، كوكبة من نجوم الفن على دورهم فى إثراء السينما المصرية، وخاصة خلال مسلسلات رمضان وموسم عيد الفطر المبارك لعام 2019، خلال حفل ضخم بحضور النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وطارق سباق نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى للحزب، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب، واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، والكاتب الصحفى الكبير وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة "الوفد"، وعضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد فؤاد سكرتير عام مساعد ورئيس اللجنة العامة للشباب، وعباس حزين سكرتير عام مساعد، وأنور بهادر، والدكتور محمد بركات والمهندس حمدى قوطة وإبراهيم الشريف، وهالة الملاح وأحمد رائف، والدكتور خالد قنديل، أعضاء الهيئة العليا للحزب، كما حضرت ولاء الصبان، وأمل رمزى مساعدتا رئيس الحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الوفد بالمحافظات، وقدمته الإعلامية شيرين ربيع.

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وأكد «أبوشقة» فى كلمته خلال الحفل، أن تكريم الفنانين واجب وطنى يتبناه حزب الوفد، فى إطار مساندة الدولة الوطنية العصرية الحديثة التى بدأتها مصر بعد ثورة 30 يونيه، خاصة أن سياسة الوفد تدعم بكل قوة الفنانين لدورهم الرائد والمتميز فى خدمة المجتمع، ويحرص دائمًا الحزب على الوقوف

بجوار الفنون الجادة المؤيدة للدولة الوطنية المصرية على مدار تاريخه الذى يمتد إلى مائة عام، للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين.. وإلى نص كلمة رئيس الوفد:

السادة الحضور:

«تحيّة لفنانى مصر الذين كان لهم فضل السبق على مر العصور، فى أن يقدموا الوجه الحقيقى لمشاعر المصريين فيما تحمله من آمال وفكر وطموحات وآلام، تحيّة لكم جميعا فى حزب الوفد بيت الوطنية المصرية، بيت الأمة المصرية، هذا الحزب الذى يعد أقدم الأحزاب فى العالم ويمتد تاريخه إلى مئة عام، وهو الابن الحقيقى الشرعى لثورة 1919 ثورة المصريين جميعا، هذه الثورة التى مازال يكتب عنها المؤرخون حتى هذه اللحظة.. الأمر الذى يؤكد عظمة هذه الثورة وعظمة هذا الشعب، وحينما نتحدث عن الفن، فيجب أن نتذكر دور الفن فى ثورة 19 من خلال الأعمال الوطنية للفنان الكبير سيد درويش الذى عبر من خلالها عن مشاعر المصريين بكل وعى وحس حقيقى لتلك الحقبة من تاريخ مصر ومشاعر المصريين وثورتهم ضد الاحتلال، ووقوف المصريين جميعا على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد وعلى نداء وصوت واحد نموت نموت وتحيا مصر.. ولا ننسى محمد مختار والفن بكل جوانبه، خاصة أن المؤلف حين يكتب فهو فنان، والمثّال عندما يرسم ويصنع التمثال فهو فنان، والمطرب عندما يغني فهو فنان والممثل عندما يؤدى ويتقن موقفًا معينًا فهو فنان، والمخرج فنان ومن يقف أمام وخلف الكاميرا فهو فنان، تحية

لكل هؤلاء عن الأدوار الوطنية التى قاموا بها على مر تاريخ مصر.. تحيّة للفن فى عام 1965 عندما كنا أمام عبد الحليم حافظ الذى قدم العديد من الأعمال الوطنية التى تعبر عن لسان حال الشعب ومنها أغنية «قلنا هنبنى وأدينا بنينا السد العالى».

وكنا أمام أم كلثوم بعد حرب 1967 التى كانت سفيرة لمصر وسفيرة عن حق، ونقلت بكل أمانة مشاعر المصريين، وهذا هو الدور الحقيقى للفن الرفيع وهذا عهدنا بالفنان المصرى، والفن بنيان وعمود رئيسى من أعمدة أى دولة وتاريخ الفن المصرى تاريخ مشرف والسينما المصرية وهى مازالت فى عهدها الأول كانت تنافس هوليوود، وهذا بتقدير النقاد جميعا، لذلك فإن دور الفن مؤثر وقوى فى تاريخ الشعوب وبنيان رئيسى، لذلك لا يكتمل بنيان أى دولة إلا بفن رفيع وطنى لذلك فإن دور الفن لا يقل عن دور الطبيب والمهندس ورجل القانون.

والجميع فى هذه المرحلة الفارقة التى نؤسس فيها لدولة عصرية وطنية حديثة، لابد أن يتكاتف الجميع وفى مقدمتهم الفن كمعبر وناقل حقيقى، وهو الأقدر على هذا النقل بالنسبة لأحلام وآمال وآلام الشعب، فلذلك ومن بيت الأمة نطالب الدولة بأن تدعم الفن الراقى الوطنى المحترم، لأن فى ذلك استكمالا لهذا البنيان الذى نسعى إليه جميعا ونحافظ عليه جميعا وهو بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

تحيّة لكم جميعا على هذا الأداء الذى أمتع المصريين والأمة العربية من خلال مسلسلات رمضان وأفلام العيد التى نقلت فى تعبير حقيقى عن التقدم الذى وصلت إليه مصر، خاصة أن مصر منذ ثورة 30 يونيو أصبحت أمام إصرار شعبى بعد أن شاهدنا خروج 33 مليون مصرى فى أعظم ثورة شهدها التاريخ العصرى الحديث فى وقت واحد على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد، من أجل استرداد الدولة المصرية، وكان لهذا التصميم والإرادة الشعبية ودور القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية وتكاتف الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف وهو استرداد مصر، وشهدنا أعمالًا فنية تعبر عن تلاحم الشعب.. تحية من حزب الوفد وقيادات وأعضاء حزب الوفد لفنانى مصر وكل عام وأنتم بكل خير».