بالصور.. حكيم يشارك جمهوره تحضيرات حفل بطولة كأس الأمم الإفريقية

نشر النجم حكيم عدد من الصور الخاصة بتحضيرات بروفة أغنية "متجمعين" التي سيقدمها في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلا: "من تحضيرات حفل الافتتاح لبطولة حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلا: "من تحضيرات حفل الافتتاح لبطولةكأس الأمم الإفريقية 2019". ويشارك مع حكيم في الحفل المغني النيجيري "فيمي كوتيه" والمطربة الإيفواريه "دوبيه"، والأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر.

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