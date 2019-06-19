شاهد.. تفاعل الجمهور مع أحمد عز في أحدث ظهور له

نشر الفنان الكبير أحمد عز صورة جديدة عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "الانستجرام "، وظهر أحمد عز وهو يرتدى قميصا أبيض فى إحدى اللقاءات الفضائية، معلقا: "صورة تحت عنوان .. صورني وأنا مش واخد بالى".
وتفاعل عدد كبير من محبى الفنان
ويشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج،
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