شاهد.. تفاعل الجمهور مع أحمد عز في أحدث ظهور له

نشر الفنان الكبير أحمد عز صورة جديدة عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "الانستجرام "، وظهر أحمد عز وهو يرتدى قميصا أبيض فى إحدى اللقاءات الفضائية، معلقا: "صورة تحت عنوان .. صورني وأنا مش واخد بالى".

وتفاعل عدد كبير من محبى الفنان أحمد عز مع الصورة ، مشيدين بدروه فى فليم الممر الذى يعرض منذ عيد الفطر المبارك.

ويشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد عز مع الصورة ، مشيدين بدروه فى فليم الممر الذى يعرض منذ عيد الفطر المبارك.ويشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج،أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، وهند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، والفيلم موسيقي عمر خيرت، وتصوير أيمن أبو المكارم ديكور باسل حسام، هندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

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