كشفت الفنانة سما المصري عن الـ"نيولوك" الذي كانت قد وعدت به جمهورها خلال الفترة الماضية كثيرًا، والذي خطفت من خلاله الأنظار.

وظهرت "المصري" في أحدث إطلالاتها داخل صالة الجيم، بلون شعر مختلف، وإطلالة جذابة في الملابس

يذكر أن آخر أعمال سما المصري كان كليب "حب الحمام" وتم طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وحققت الأغنية آلاف المشاهدات. بلون شعر مختلف، وإطلالة جذابة في الملابس الرياضية التي اختارت ألوانها لتتماشى مع لون شعرها الأحمر، معلنةعن طرحها فيديو جديد أثناء تأديتها تمرينات رياضية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.يذكر أن آخر أعمال سما المصري كان كليب "حب الحمام" وتم طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وحققت الأغنية آلاف المشاهدات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تفاجيء جمهورها بـ "لوك جديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.