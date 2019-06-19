شاهد..دومنيك تشعل السوشيال ميديا بالهوت شورت

شاركت الفنانة اللبنانية دومينك حورانى متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الإنستجرام" صورا جديدة لها.

وأطلت دومينك حورانى على جمهورها فى الصورة بإطلالة صيفية، مرتدية هوت شورت باللون الزيتى مع كولون شفاف، وتى شيرت ملون، وارتدت

واعتمدت دومينك حورانى على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية. فى الصورة بإطلالة صيفية، مرتدية هوت شورت باللون الزيتى مع كولون شفاف، وتى شيرت ملون، وارتدتالمغنية اللبنانية حذاء مسطح باللون الأسود وأكملت إطلالتها الكاجوال بآيس كاب متناسق مع ملابسها.واعتمدت دومينك حورانى على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية.

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