بالصور.. استعدادات ماجد المصري لفورمة الساحل

نشر النجم ماجد المصري صورة جديدة له وهو في صالة الالعاب الرياضية "جيم" برفقة المدرب الخاص به وذلك عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" , وفي استعدادة لفورمة الساحل هذا الصيف. "انستجرام" , وفي استعدادة لفورمة الساحل هذا الصيف. الجدير بالذكر أن الفنان ماجد المصري يحل ضيفا غدا الخميس في برنامج "عين" التي ستقدمة المذيعة "شيرين سليمان” وبصحبة الفنانة مي سليم وعبير صبري . وكان آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل"زلزال" الذي قدم في رمضان ببطولة النجم محمد رمضان والفنانة حلا شيحة ونسرين أمين.

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