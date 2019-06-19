رامي عياش يتبرع بجزء من أجره لتعليم أطفال مغاربة

Jun 19, 2019 يشارك البوبستار رامي عياش في الدورة الثامنة عشر من مهرجان موازين في المغرب ليلة ٢٧ حزيران الجاري. Advertisements وسيقدّم البوبستار برنامجاً فنياً خاصاً بالمهرجان يرافقه لوحات فنية منوّعة وفريدة حضّرت خصيصاً لهذه الليلة. ويستكمل عياش مهمته الإنسانية من خلال جمعية “عياش الطفولة” التي تعلّم عشرات الأطفال في المغرب، وسيتبرع بجزء من أجره في مهرجان موازين لتعليم عدد من الأطفال المغاربة الذين حرمتهم الحياة فرصة التعليم.







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