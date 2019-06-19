نجوى كرم تُقدّم هديةً لهيفاء وهبي.. والأخيرة تُعلّق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لم تكتفِ بتغريدة تمنّت فيها الشفاء لمواطنتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فحسب، بل قدّمت إليها هدية أيضًا.

وكشفت هيفاء وهبي عن هدية نجوى كرم لها من خلال ردها على تغريدة شمس الأغنية على حسابها عبر "تويتر"، حيث كتبت: "الله يسلمك حبيبتي على دعوتك.. وميرسي كتير على العطر الرائع".

وبدورها قالت كرم: "ما بيلبقلك إلا الفرح والدلال.. ترجعي لنا بالسلامة.. وهيدا العطر من قلب إلك".

وعادت هيفاء وهبي إلى منزلها بعد إتمام رحلة شفائها عقب وعكة صحية ألمّت بها قبل نحو أسبوعين، كما عادت للتفاعل على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجّهت رسالة مؤثرة لجمهورها ومتابعيها، على "تويتر"، قالت فيها: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي دعالي دعوة من قلبه".

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وتابعت هيفاء، قائلةً: "شكرًا لكل اللي ضوالي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة وآسفة لكل معجب ما استمتع بالعيد بسببي، شكرًا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرًا لكل صحفي كتبلي من قلبه".

وأضافت: "فرحت كتير بكم الحب اللي شوفته من الناس وجمهوري، والصحافة الكريمة وأصدقائي كلهم، وكل اللي أثر فيا أمنيات الشفا من ناس ما بعرفن ولا مرة قابلتن وشفت عاطفة من زملاء ما كنت مفكرة إنه هالقد بيحبوني.. حسيت إني راح أشفى بسبب دعواتكم لإلي، والشكر الكبير ومن قلبي والتقدير والاحترام لكل طاقم المستشفى والأطباء وكل العاملين فيها".

واختتمت بقولها: "أنا ظهرت من المستشفى ورجعت على البيت الحمد الله والمرحلة اللي قطعت فيا إن شاء الله ما بشوفها لا بحبيب ولا عدو، جربت كتير الأسبوع الماضي أصور فيديو أو صورة عم ببتسم بس بصراحة قلبي ما طاوعني تشوفوني دبلانة، أنا اليوم بخير تنذكر ما تنعاد".

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد صدمت جمهورها قبل أسبوعين، بتعرُّضها لوعكة صحية منعتها من التواصل معهم خلال الفترة الماضية، وكتبت، في تغريدة: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمد لله على كل شيء".