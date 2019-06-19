دانة الطويرش مصدومةٌ من تكذيب حملها.. شاهدي كيف ردّت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، على مُكذّبي ادعائها بأنها "حامل"، موضحةً أنها لا تضع "وسادة"، كما يُردّد البعض.

والتُقط مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية، أثناء تواجدها في مكان عام، حيث وجّه لها أحد الأشخاص سؤالًا حول حقيقة حملها، قائلًا لها: "كذابة وين الحمل؟".

وتبيّن أن هذا الشخص يقصد توصيل رسالة لها من جمهورها وما يقولونه عن حملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار اندهاش دانة الطويرش، التي كشفت عن انتظارها لمولود.

وأضافت أنه رغم أن بطنها كبير بما يوحي للبعض أنها حامل بتوأم، إلا أنها نفت ذلك بالقول: "أنتظر طفلًا واحدًا".

يُذكر أن دانة الطويرش، نشرت قبل أسبوع، مقطع فيديو وهي تتسوّق لشراء مستلزمات مولودها المنتظر، وعلّقت قائلةً: "شهور وتنور حياتنا بنيتنا الحلوة إن شاء الله وصار وقت أجهز أغراضها".