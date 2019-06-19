شيرين رضا تطالب جمهورها بمساعدة عمال النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة شيرين رضا صورة مجمعة في إطار واحد لبعض عمال النظافة، عبر حسابها بموقع "تويتر". وعلقت شيرين على الصورة بقولها: "أرجوكم ساعدوا عمال النظافة". يذكر أن شيرين رضا غابت هذا العام عن دراما رمضان، وكان آخر ظهور لها في فيلم الضيف الذي عُرض مطلع العام الحالي.

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