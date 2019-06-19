صور| بعد تخرج ابنها علي.. نجوم الفن يهنئون دينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنانة دينا بتخرج نجلها علي في المدرسة، والتحاقه بالجامعة، ونرصد لكم أبرز تهاني نجوم الفن لدينا: بدرية طلبة علقت الفنانة بدرية طلبة على صورة دينا وكتبت: "ما شاء الله مبروك يا حبيبتي.. ربنا يفرح قلبك بيه دايما". هند صبري علقت الفنانة هند صبري على صورة دينا وكتبت: "ألف مليون مبروك حبيبة قلبي.. ربنا يفرحك بيه دايما". آيتن عامر وشاركت الفنانة آيتن عامر في التعليق، وكتبت: "ألف مبروك عقبال الجامعة يا رب". Advertisements لطيفة علقت الفنانة لطيفة على صورة دينا وكتبت: "ربنا يحميه وينجحه ويخليهولك يا رب". آسر ياسين وكتب الفنانة آسر ياسين: "ألف مبروك يا دينا". روجينا وحرصت روجينا على تهنئة الفنانة دينا وكتبت: "مبروك يا حبيبتي". شريف مدكور أما الإعلامي شريف مدكور، فكتب لدينا: "ألف ألف مبروك".

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