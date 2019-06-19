مصطفى خاطر يشكر جمهوره بعد تكريمه في "الوفد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من تكريمه أمس بجائزة أفضل ممثل كوميدي من حزب الوفد.

وعلق خاطر على الصورة: "الحمد لله تم تكريمي إمبارح من جريدة الوفد أفضل ممثل كوميدي 2019 باستفتاء الجمهور عن مسلسل طلقة حظ، شكرا لكل اللي شارك في التصويت، احنا كلنا ولا حاجة من غيركم".

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وتابع خاطر: "وشكر خاص للمستشار بهاء الدين أبو شقة والدكتور ياسر الهضيبي على التنظيم وحسن الاستقبال".

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.