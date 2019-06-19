ياسمينا العلواني تحتفل بتخطي "ايه اللي فيها مش فيا" حاجز المليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعربت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني عن سعادتها بتخطي كليبها الجديد "ايه اللي فيها مش فيا"، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب". ونشرت ياسمينا صورة من الكليب، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "الحمد لله كليب ايه اللي فيها مش فيا تخطى المليون مشاهدة في أسبوع". Advertisements يذكر أن ياسمينا طرحت مؤخرًا أغنية "مش هاعتبك" من ألبومها الجديد، عبر تطبيق أنغامي، والأغنية من كلمات يحيي محفوظ، وألحان بلال سرور، وتوزيع طارق توكل.

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