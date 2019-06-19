زوج آيتن عامر مع لاعبي المنتخب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب، زوج الفنانة آيتن عامر، صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر عز في الصورة بجانب لاعبي المنتخب من بينهم أحمد المحمدي، وطارق حامد، وتريزيجية. جدير بالذكر أن منتخب مصر تغلب على منتخب غينيا 3-1 فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب استاد برج العرب، فى إطار الاستعداد لنهائيات بطولة أمم إفريقيا التى ستنطلق يوم الجمعة المقبل فى مصر.

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